Медики рассказали о пользе апельсинов для здоровья глаз

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Употребление хотя бы одного апельсина в день заметно снижает шансы на дегенерацию сетчатки глаза и на развитие других проблем со зрением, заявляют врачи в статье, опубликованной в American Journal of Clinical Nutrition.

"Даже если вы будете есть апельсины и цитрусы всего один раз в неделю, то даже в таком случае здоровье глаз сильно улучшится. Собранные нами данные показывают, что флавоноиды, содержащиеся в мякоти и корке апельсинов, защищают сетчатку от дегенерации", — рассказывает Бамини Гопинат (Bamini Gopinath) из университета Сиднея (Австралия).

Сегодня большинство ученых считает, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. К примеру, недавно ученые показали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов.

Несколько лет назад, как отмечает Гопинат, она и ее единомышленники заметили, что природные антиоксиданты, содержащиеся в апельсинах и прочих цитрусах, благотворно влияют на здоровье клеток сетчатки глаз крыс и других лабораторных животных.

Это натолкнуло их на мысль проверить, как диета с большим содержанием подобных веществ будет влиять на состояние глаз нескольких тысяч пожилых и молодых людей, проживавших последние 15 лет на территории Сиднея и других городов Австралии.

Помимо доли цитрусов в диете этих людей, ученых интересовало и то, какие другие источники флавоноидов, такие как чай, яблоки или вино, они употребляют, и есть ли разница в их действии.

Как показали эти наблюдения, поедание хотя бы одного апельсина в день снижало вероятность частичной или полной дегенерации сетчатки на 60%, а остальные источники флавонолов снижали этот риск на заметно меньшие значения, около 25-30%.

Сегодня, как отмечают Гопинат и ее коллеги, дегенерация сетчатки поражает каждого седьмого пожилого человека. Поэтому они советуют регулярно употреблять апельсины и прочие цитрусы в молодости для того, чтобы максимально обезопасить себя от проблем со зрением в далеком будущем.



