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Ученые назвали диету, которая помогает быстрее избавиться от рака

(обновлено: 19:16 06.07.2018)
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© Depositphotos / VtanovskiРаковые клеткиРаковые клетки
© Depositphotos / Vtanovski
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Набирающая популярность кетодиета не только улучшает работу мозга и мышц, но и помогает некоторым противораковым препаратам быстрее уничтожать опухоли, пишут биологи в статье, опубликованной в журнале Nature.

Пара старшего возраста
© Depositphotos / Taras Malyarevich
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"Подобное влияние кетодиеты на исход химиотерапии заставляет нас задуматься о том, как многие больничные "традиции" – глюкозные капельницы, еда, богатая сахаром, или прием глюкокортикоидов могут влиять на выживание раковых больных. По сути, мы одновременно и стимулируем рост рака, и пытаемся его подавить", — пишут Бенджамин Хопкинс (Benjamin Hopkins) из Центра изучения рака имени Мейера в Нью-Йорке (США) и его коллеги.

Так называемая кетодиета стремительно набирает сегодня популярность среди любителей фитнеса и спорта. Ее главным отличием от других диет является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.

Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые — медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.

Хопкинс и его коллеги нашли новое неожиданное применение для этой диеты, изучая поведение раковых клеток, порожденных одной из самых распространенных мутаций – повреждением гена PI3KCA. Этот участок ДНК отвечает за транспортировку различных сигнальных молекул внутри клеток, и его повреждение "перепрограммирует" их и заставляет постоянно делиться. 

Уровень активности PIK3CA, как недавно выяснили ученые, зависит от того, как много инсулина и глюкозы присутствует в клетке – чем больше гормона, тем активнее становится этот ген. Это натолкнуло  биологов на мысль, что блокировка работы этого гена и связанного с ним белка p110a может сделать раковые клетки более чувствительными к химиотерапии.

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
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Реализовать подобную идею оказалось не так то просто. Когда исследователи вводили в тело мышей вещества, блокирующие работу PIK3CA, они подавляли размножение раковых клеток только на протяжении нескольких часов, после чего этот эффект исчезал.

Это происходило потому, что организм резко повышал концентрацию инсулина и сахара, и клетки грызунов начинали "игнорировать" молекулы лекарств. Дополнительные дозы препаратов подавляли эту реакцию на некоторое время, однако новые всплески в концентрации инсулина и глюкозы уже были небезопасными для животных.

Неудачи на этом фронте заставили Хопкинса и его коллег искать альтернативные и более безопасные альтернативы. Перебрав все существующие лекарства от диабета, они обратили внимание на то, что многие диабетики и здоровые люди переходят на кетодиету для снижения уровня сахара в крови.

Руководствуясь этой идеей, ученые приобрели несколько десятков мышей, ввели культуры раковых клеток в их тело и посадили часть из них на подобную диету, а других начали кормить двумя популярными лекарствами от диабета. Когда у них появились первые опухоли, они попытались уничтожить их, используя блокаторы PI3KCA.

Участники фитнес-тренировки
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Данные опыты показали, что кетодиета и лекарство глифозин подавляли все негативные побочные эффекты, связанные с блокировкой PI3KCA. Что интересно, метформин, одно из самых популярных антидиабетических средств, никак не мешал росту раковых клеток. Как полагают ученые, это связано с тем, что этот препарат не воздействует на инсулин напрямую, а просто повышает чувствительность клеток к нему.

В ближайшее время Хопкинс и его коллеги планируют провести клинические испытания, которые покажут, можно ли применять кетодиету для борьбы с раком и среди людей. В любом случае, как отмечают ученые, врачам стоит подумать об отказе от глюкозных капельниц при лечении раковых больных, так как они будут помогать не им, а их опухоли.

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