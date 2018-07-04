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Ученые доказали, что люди сохраняют сознание при полной анестезии

(обновлено: 15:58 04.07.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоАнестезияАнестезия
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Полная анестезия не отключает сознание человека полностью — он продолжает реагировать на события в окружающем его мире, хотя и не осознает этого, заявляют врачи в статье, опубликованной в журнале Anesthesiology.

Операция. Архив
© РИА Новости / Иван Руднев
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Анестезия нарушает восприятие времени, "сдвигая" биоритмы
"Похоже, что анестезия больше похожа на обычный сон, чем на полное отключение сознания. Как и во время глубокого сна, наш мозг может "видеть" сны, воспринимать информацию и распознавать внешние стимулы на уровне подсознания", — рассказывает Антти Ревонсу (Antti Revonsuo) из Университета Турку (Финляндия).

С момента появления первых анестетических препаратов, погружающих человека в бессознательное состояние и мешающих ему чувствовать боль, ученые спорят о том, как именно они работают. Часть медиков считают, что они просто погружают пациентов в состояние глубокого сна, которое, в принципе, не отличается от его природного аналога.

Другие врачи не согласны с подобной интерпретацией, они ссылаются на эксперименты и наблюдения последних лет, указывающие на то, что общая анестезия останавливает внутренние биочасы человека и повышает шансы на развитие слабоумия и болезни Альцгеймера у пожилых пациентов. Все это, как они считают, говорит о том, что подобные препараты погружают человека в совершенно иное состояние, аналогов которого в природе нет.

Ревонсу и его коллеги доказали, что сторонники первой идеи ближе к истине, проведя крайне необычный эксперимент среди студентов их университета. Набрав полсотни добровольцев, ученые предложили им принять большие дозы двух анестетиков — дексмедетомидина и пропофола, используемых сегодня при проведении хирургических операций.

Золотая рыбка. Архив
© РИА Новости / Наталья Попова
Ученые "отключили" страх у золотых рыбок местной анестезией

Когда все участники эксперимента "отключились", врачи с помощью электроэнцефалографа начали наблюдать за тем, менялась ли работа их мозга в тот момент, когда из соседних динамиков начинали раздаваться различные приятные и неприятные звуки, в том числе осмысленные фразы на финском языке.

Часть звучащих предложений была изменена таким образом, что они становились абсурдными. К примеру, диктор торжественно заявлял, что "ночное небо было заполнено сияющими помидорами". Наблюдая за реакцией мозга их подопечных на подобные фразы во время анестезии и после пробуждения, ученые пытались понять, насколько сильно он отключился от восприятия действительности.

Как оказалось, анестезия лишила участников эксперимента способности отличать реальность от абсурда — они реагировали на разные предложения одинаковым образом. С другой стороны, сам факт того, что они распознавали звуки речи, хотя и не помнили впоследствии, что именно говорил диктор, свидетельствует о том, что препараты не отключают сознание на все сто процентов.

Крысы. Архив
© Fotolia / lculig
Ученые впервые проследили за угасанием сигналов в мозге умирающих крыс

Об этом говорят и сами энцефалограммы студентов — на них появлялись волны, характерные для эпизодов глубокого сна, когда человек продолжает воспринимать реальность, но не может двигать руками и ногами и не осознает этого. В пользу этого свидетельствует и то, что при вводе относительно небольших доз дексмедетомидина и пропофола студентов можно было разбудить, дотронувшись до них или громко говоря в непосредственной близости от них.

Если анестезия действительно погружает человека в глубокий сон, то тогда, как отмечает Ревонсу, ее можно использовать для изучения природы сознания и его отдельных составляющих. Вдобавок это облегчит создание и проверку новых анестетиков, имеющих меньшее число опасных побочных эффектов по сравнению с дексмедетомидином и пропофолом.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Тузик Дворовый
«характерные для эпизодов глубокого сна, когда человек продолжает воспринимать реальность, но не может двигать руками и ногами и не осознает этого» - может, ещё как может хотя и действительно не осознаёт этого.
15:40
04.07.2018
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Тузик Дворовый
«характерные для эпизодов глубокого сна, когда человек продолжает воспринимать реальность, но не может двигать руками и ногами и не осознает этого» - ещё как как может двигать. Причём не только человек. Понаблюдайте за своей спящей собакой после насыщенного дня и прогулки. У неё двигаются не только лапы но и хвост.
15:42
04.07.2018
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