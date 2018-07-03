Ученые рассказали о пользе шести чашек кофе в день

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Употребление шести чашек кофе в день может снизить вероятность преждевременной смерти на 16 процентов, выяснили ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США. Результаты исследования опубликованы на сайте Журнала Американской медицинской ассоциации.

В период с 2006 по 2016 год специалисты наблюдали за здоровьем порядка 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет. В частности, пациентов спрашивали, сколько чашек кофе в день они пьют.

В результате ученые вычислили, что те, кто употреблял до восьми чашек напитка в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14 процентов. У пациентов, которые пили до шести чашек, этот показатель составил 16 процентов. В меньшей степени риск снижался и у тех, потребление кофе которых ограничивалось пятью чашками и меньше.

Согласно онкоэпидемиологу, доктору Эрикке Лофтфильд, снижение риска преждевременной смерти наблюдалось для всех любителей кофе, вне зависимости от того, был ли он растворимый или молотый, или без кофеина.

Существует ряд исследований, которые подтверждают безвредность или пользу кофе. Тем не менее, в зернах содержится химикат акриламид, который может вызвать онкологические заболевания. На данный момент нет неопровержимых доказательств, что польза от напитка превышает вред от него.