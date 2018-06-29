Ученые выяснили, как снизить риск преждевременной смерти

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Обращение к одному лечащему врачу не только улучшает качество медицинской помощи, но и уменьшает риск преждевременной смерти. Соответствующее исследование опубликовано в журнале BMJ Open.

Специалисты Университета Эксетера и Манчестерского университета проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран. Несмотря на различие систем здравоохранения и методов, с помощью которых была собрана информация, ученые пришли к выводу, что большая часть исследований (81,8 процента) однозначно указывает на связь между непрерывностью лечения у одного врача и снижением смертности.

Отмечается, что положительный эффект был отмечен как у пациентов врачей общей практики, так и узкоспециализированных медиков.

По мнению авторов исследования, полученные данные доказывают, что, несмотря на существенные технические достижения в медицине, человеческий фактор имеет важное значение при лечении пациентов.