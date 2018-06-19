Ученые рассказали, кому опасно делать татуировки

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Татуировки могут вызвать у человека с подавленным иммунитетом мощнейшее хроническое воспаление мышц, избавиться от которого практически невозможно, заявляют медики в статье, опубликованной в журнале BMJ Case Reports.

"Конечно, мы пока не можем говорить о прямой причинно-следственной связи, однако факты, как говорится, налицо. Эти воспаления появились ровно в том же месте и в той же части тела, где были нанесены татуировки. Никаких других возможных причин развития этой патологии мы не нашли", — заявил Уильям Уилсон (William Wilson) из Национальной службы здравоохранения Британии в Глазго (Шотландия).

Татуировки — один из самых древних примеров изобразительного искусства. Их находили у древнеегипетских мумий, а следы пигментов — в могильниках еще более древних жителей Земли. Это говорит о том, что люди научились делать тату еще до зарождения цивилизации, и с тех пор это искусство стало неотъемлемой частью светской и религиозной культуры многих народов.

В последние годы биологи и медики активно интересуются тем, как татуировки влияют на здоровье. Недавно французские ученые обнаружили, что иммунные клетки могут переносить частички краски в лимфатические узлы и другие части организма, где они вызывают воспаления и могут способствовать развитию рака.

Уилсон и его коллеги обнаружили любопытный пример взаимодействия иммунной системы и татуировок, изучая историю болезни 31-летней жительницы Шотландии, которая решила нанести себе на ногу еще один рисунок после удачного похода в тату-салон за несколько лет до этого.

Примерно через неделю после процедуры она обратилась за помощью к врачам, жалуясь на сильные боли в бедре и колене. Медики выписали ей трамадол и другие обезболивающие, однако боль не пропала даже девять месяцев спустя. Это заставило Уилсона и его коллег детальнее изучить историю болезни.

Разгадка оказалась очень простой — за два года татуировки молодая женщина перенесла операцию по пересадке легких и постоянно принимала таблетки, подавляющие иммунитет.

Ослабление иммунитета странным образом повлияло на взаимоотношения татуировок и иммунной системы. Частицы краски не остались в коже, а начали распространяться по мускулам и вызывать хронические воспаления, которые приводили к слабости в ногах и причиняли девушке невыносимую боль.

Выяснив причину болезни, Уилсон и его коллеги смогли назначили любительнице татуировок физиотерапию для укрепления мышц. Однако полностью избавиться от болевых ощущений их пациентка смогла только через три года.

По словам врача, пока непонятно, что именно спровоцировало подобную реакцию, так как норм, регулирующих работу тату-салонов, не существует. Каждая мастерская использует самые разные красители, иглы и другие расходные материалы, которые могут воздействовать на организм самым разным образом.

В любом случае Уилсон и его коллеги рекомендуют людям с ослабленным или подавленным иммунитетом избегать походов в тату-салоны или делать это, учитывая, к каким тяжелым последствиям может привести желание украсить тело.