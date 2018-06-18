В России создадут систему помощи хирургам в выборе вариантов лечения

САРАТОВ, 18 июн — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Ученые до июня 2021 года создадут не имеющую аналогов в мире сеть центров поддержки принятия решений в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса с главным отделением в Саратове, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь областного минпромэнерго Владимир Комаров.

"По словам разработчиков, впервые в России и в мире создается программная система, позволяющая на основе современных медицинских технологий, достижений механики и математики выбирать оптимальный вариант хирургического реконструктивного вмешательства на позвоночно-тазовом комплексе — самой сложной костной структуре организма. Система подходит для клинических случаев, не укладывающихся в стандартные алгоритмы выполнения хирургического лечения", — сказал собеседник агентства.

По его словам, к разработке прототипа этой системы приступили ученые Саратовского госуниверситета, Саратовского государственного медуниверситета и Военно-медицинской академии (Санкт-Петербург). Фонд перспективных исследований уже выделил на этот проект свыше 200 миллионов рублей. Разработка системы займет три года и завершится в июне 2021 года.

"Итоговой целью проекта является создание сети центров поддержки принятия решений в реконструктивной хирургии позвоночно-тазового комплекса. Такие центры появятся в каждом федеральном округе. Головной (федеральный) центр будет находиться в Саратове", — отметил Комаров.

Он уточнил, что в составе каждого центра будут работать нейрохирург, два ортопеда и рентгенолог, а также биомеханическая группа из пяти человек (специалисты по созданию 3D-моделей, биомеханическому моделированию, прогнозированию, IT-специалист и системный администратор).

Собеседник агентства со ссылкой на разработчиков уточнил, что назначение системы заключается в геометрическом предоперационном планировании, биомеханическом моделировании реконструктивного лечения, прогнозировании его результатов, апробации новых инструментальных средств, а также получении данных для разработки новых имплантатов на основе прототипирования и аддитивных технологий. Потенциальными потребителями продукта являются НИИ и клиники травматологии, ортопедии и нейрохирургии, а также военно-медицинские организации Минобороны и предприятия по производству имплантатов.

"Основные конкуренты — продукты марок Hectec, Sectra, Brain lab Ltd, Nemaris, Meridian Technique Ltd и другие — по словам ученых, уступают отечественному аналогу минимум по восьми критериям из 13", — добавил Комаров.