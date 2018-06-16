Ученые узнали о музыкальных предпочтениях еще не родившихся детей

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Испанские ученые из Института Маркеса выяснили, какую музыку предпочитает плод в утробе матери на 18-38 неделях беременности. Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

Ученые проследили реакцию более 300 зародышей на 15 различных песен в нескольких разных стилях. Лучше всего они реагировали на классическую музыку: Моцарта, Баха и Бетховена, хуже всего — на Адель, Шакиру и Bee Gees, а также на этническую.

Авторы работы отмечают, что движения зародышей редко можно заметить на таком сроке беременности без дополнительных стимулов. По их словам, исследование доказывает, что благодаря музыке происходит неврологическая стимуляция, которая активизирует зоны мозга плода, связанные с языком и коммуникацией.

"Первый язык был скорее музыкальным, а не вербальным, и до сих пор таким остается, мы все еще неосознанно стараемся говорить более высоким голосом, потому что знаем, что новорожденные так лучше воспринимают информацию, и так они понимают, что мы хотим общаться с ними", — отмечает доктор Маирса Лопес-Тейхон, директор Института Маркеса.

Согласно данным на сайте Института Маркеса, ученые продолжают выяснять, как зародыши реагируют на различные ритмы и мелодии и почему.