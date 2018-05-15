Российский препарат продлил жизнь больных раком мышей на рекордный срок

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Научный коллектив ученых НИТУ "МИСиС" и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова провел успешные доклинические исследования нового противоопухолевого препарата на основе наночастиц магнетита. Тесты показали увеличение продолжительности жизни больных мышей на 69,5%. Результаты опубликованы в журнале Nanomedicine.

Инновационный препарат представляет собой комбинацию из двух компонентов, одним из которых являются сферические наночастицы магнетита, внутрь которых поместили лекарство-цитостатик (токсическое вещество, разрушающее клетки опухоли), а другим – векторные молекулы, выполняющие функцию "проводника", сопровождающего частицы с ядом к пораженному органу.

В данном случае молекула представляет собой антитело к белку "фактор роста эндотелия сосудов" (VEGF) – сигнального белка, вырабатываемого клетками для стимулирования образования эмбриональной сосудистой системы. Молекула, таким образом, работает по схеме "ключ-замок", находя и присоединяясь только к определенному типу клеток. В упомянутом исследовании ученые одними из первых в мире применили векторную молекулу в необычном функционале, – раньше она использовалась в качестве самостоятельного лекарственного средства. Несмотря на то, что монотерапия с использованием данных антител на сегодняшний день не показала высокой эффективности, – это не делает менее перспективным использование данного белка в качестве "проводника" для доставки лекарственных препаратов, что и было продемонстрировано в текущей работе.

© НИТУ "МИСиС" Процесс высвобождения лекарства от рака в мышином организме © НИТУ "МИСиС" Процесс высвобождения лекарства от рака в мышином организме

"Исследования показали, что предложенная терапевтическая схема эффективна: эксперименты in vitro, а затем in vivo показали, что продолжительность жизни животных, проходящих лечение новым препаратом, увеличилась на 69,5% – с 23 дней до 39, – поясняет руководитель научной группы, заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Максим Абакумов. – Помимо этого, предложенное вещество может использоваться для визуализации ткани опухоли в процессе МРТ-исследования. Это потенциально может быть применимо для облегчения работы хирургов в процессе операции с целью обозначения и показа краев пораженного органа".





Ученые НИТУ "МИСиС" уже четвертый год работают с наночастицами магнетита в направлении создания антиопухолевых препаратов. Помимо схемы drug delievery (адресная доставка лекарств), к которой относится текущее исследование, частицы оксида железа показывают хорошие результаты и в методе терапии путем гипертермии. Суть метода в следующем: наночастицы магнетита вводятся в пораженный орган, где происходит их накопление. Далее они подвергаются воздействию переменного электромагнитного поля с определенными параметрами, в результате воздействия которого частицы разогреваются до 43-45 градусов, повышая температуру и в окружающих раковых клетках, которые при этом погибают. Как известно, раковые клетки более чувствительны к изменению температуры, нежели здоровые, что позволяет оставить здоровую ткань неповрежденной. В настоящий момент научный коллектив продолжает испытания и оптимизацию нового препарата, который выйдет на следующую стадию доклинических исследований в 2019 году.