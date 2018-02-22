В России создали клетки, позволяющие бороться с сахарным диабетом

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. В России созданы инсулин-продуцирующие клетки, которые позволят бороться с сахарным диабетом, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на форуме "Удивительное в российском здравоохранении".

Инсулин-продуцирующие клетки "выращивают" в лабораторных условиях из стволовых клеток разного типа и используют для замещения клеток поджелудочной железы, пораженных при диабете.

"Фактически мы уже сейчас находимся в периоде, когда мы можем формировать эквиваленты органов и систем органов человека из аутологичных клеток… Мы создали уже аутологичную уретру, мы создали элементы хрящевой ткани… У нас есть методы по созданию синтетической кожи, причем многослойной кожи, как у реального живого человека… Безусловно, прорывом является создание инсулин-продуцирующих клеток, которые при внедрении в кровь человеку с сахарным диабетом второго типа фактически являются заместительной терапией", — сказала Скворцова.

В октябре 2017 года министр сообщила, что в ближайшем году российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером форума.