РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые создали гибридные наночастицы против рака и бактерий

08:3019.02.2018
(обновлено: 08:32 19.02.2018)
158690
© Fotolia / kastoИсследования в лаборатории, архивное фотоИсследования в лаборатории, архивное фото
© Fotolia / kasto

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" вместе с коллегами из ФБУН "Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии" и Университета Квинсленда (Брисбен, Австралия) разработали гибридные наноматериалы на основе нитрида бора и серебра, показав их эффективность в терапии онкологических заболеваний, а также в качестве новых катализаторов и антибактериальных агентов. Результаты исследования опубликованы в "Beilstein Journal of Nanotechnology"

Так художник представляет себе механизм воздействия золотых наночастиц на раковую клетку
© Иллюстрация РИА Новости . А. Полянина
Российские ученые создали нанозвезды, способные находить и уничтожать рак
Интерес к наноматериалам связан с тем, что при уменьшении размера частицы материала до нанометров (1 нм = 10-9 м) меняется его электронная структура, и проявляются новые физико-химические свойства вещества. Например, магнит при уменьшении размера до десяти нанометров может полностью потерять магнитные свойства.

В настоящее время ученые переходят от изучения отдельных наночастиц (фуллерены, нанотрубки) к исследованиям сочетаний различных материалов на наноуровне. Возникло понятие гибридных наноматериалов, которым присущи свойства составляющих их индивидуальных компонентов.  

Благодаря гибридизации можно  добиться сочетания  ранее несовместимых свойств,  например, получить одновременно твердый и пластичный  материал. Кроме того, ученые заметили, что зачастую комбинации наноматериалов  проявляют улучшенные  или даже новые свойства по сравнению с исходными. В настоящее время область науки, связанная с наногибридами, только начинает развиваться.

Ученые НИТУ "МИСиС" активно изучают свойства гибридных наноматериалов на основе наночастиц нитрид бора (BN). Нитрид бора был выбран в качестве основы новых гибридных наночастиц, потому что он химически инертный, биосовместимый и имеет низкую удельную плотность. 

Онкологическая операция с применением робота-хирурга Да Винчи. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Онколог рассказал о перспективах лечения рака в России
Гибридные наноматериалы на основе нитрида бора используют в качестве перспективных ключевых компонентов современных биоматериалов, катализаторов и сенсоров нового поколения. Такие гибриды обладают выгодной комбинацией свойств: биосовместимостью, высокой прочностью и теплопроводностью, химической стабильностью и высокой электрической изоляцией. Это объясняет их эффективность в создании новых биомедицинских препаратов, упрочнении легких металлов и полимеров, производстве прозрачных супергидрофобных пленок, а также квантовых устройств. 

"Мы изучили свойства наногибридов на основе наночастиц нитрида бора и серебра (BN/Ag) и обнаружили высокий потенциал  их использования. Особенно нас интересовало применение в лечении онкологических заболеваний, а также свойственная  этим веществам каталитическая и антибактериальная активность", – рассказывает один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Андрей Матвеев.

По словам ученого, такие наногибриды могут быть использованы в онкологии как основа для препаратов адресной доставки лекарств к опухоли. Пропитанные лекарством наногибриды превращаются в "контейнеры", которые надо доставить внутрь раковых клеток. Для этого наногибриды химически модифицируют "пришивкой" к их поверхности фолиевой кислоты (витамин В9) через наночастицу серебра.

Поскольку в раковых клетках находится патологически увеличенное количество рецепторов фолиевой кислоты,  модифицированные фолиевой кислотой наногибриды накапливаются преимущественно в таких тканях. В итоге  их концентрация там становится в тысячу раз больше, чем в здоровых. При этом внутри опухолевой клетки кислотность выше, чем в межклеточном пространстве, и смена кислотности приводит к высвобождению лекарства из наноконтейнера.

Наноробот в запакованном состоянии
© Jason Drees, Arizona State University
Ученые из Китая создали нанороботов, уничтожающих раковые клетки
"Таким образом, лекарство выделяется преимущественно внутри раковых клеток, что сильно снижает общую концентрацию препарата в организме – и, как следствие, предотвращает интоксикацию", – отмечает Матвеев.

По мнению авторов, наногибриды, модифицированные для адресной доставки, также актуальны для изотопной и бор-нейтрон захватной терапии онкологических заболеваний. 

Синтезированные частицы также показали высокую антибактериальную активность против тестовых бактерий Escherichia coli – кишечной палочки, которая обычно встречается в грязной воде. Потому обеззараживание воды данными наногибридами может быть актуально при чрезвычайных ситуациях или в военное время. 

Наногибриды на основе наночастиц нитрида бора могут также найти применение в качестве фотоактивных материалов в ультрафиолетовом диапазоне.

 

 

Комментировать
РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей
Не буду оригинален. Сколько материалов уже было последнее время по подобной теме, так почитаешь всё свершилась революция в лечении рака, завтра только счастье здоровой жизни. Но народ как умирал, так и умирает, а эти писания видно только на бумаге с красивыми картинками.
08:54
19.02.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена