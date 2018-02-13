Российские ученые создали противоожоговые бинты, которые не нужно снимать

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Коллектив молодых ученых НИТУ "МИСиС" впервые в России представил новый терапевтический материал на основе нановолокон из поликапролактона, модифицированного тонкой пленкой с антибактериальным составом и компонентами плазмы человеческой крови. Биодеградируемые повязки из таких волокон в два раза ускоряют рост клеток тканей, что способствует нормальной регенерации поврежденных тканей, а также препятствуют образованию рубцов при сильных ожогах.

В регенеративной медицине, в частности в терапии ожогов, одной из основных задач является эффективное восстановление поврежденных тканей кожи и предотвращение образования рубцов. Рубцы образуются каждый раз, когда кожа подвергается сильному воздействию, не ограничивающемуся наружным слоем кожи, – будь то порез, ожог, кожное заболевание типа акне или грибковой инфекции.

Рубцовая ткань состоит преимущественно из однонаправленного коллагена и существенно отличается от тканей, которые она замещает, пониженными функциональными свойствами. Например, рубцы на коже более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, не эластичны, в них не восстанавливаются потовые железы и волосяные фолликулы.

В решение проблемы образования рубцов включились сотрудники лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС", которым удалось создать многослойные "бинты" из биодеградируемых поликапролактоновых волокон и мультифункциональных биоактивных нанопленок с заданными механическими свойствами и высокой биосовместимостью. Добавление антибактериального эффекта путем введения наночастиц серебра или присоединения антибиотика, а также увеличение биоактивности за счет нанесения на поверхность гидрофильных групп (-COOH) и белков плазмы крови обеспечило материалу уникальные заживляющие свойства.

© Пресс-служба НИТУ "МИСиС" Противоожоговые бинты, которые не нужно снимать © Пресс-служба НИТУ "МИСиС" Противоожоговые бинты, которые не нужно снимать

При нанесении на травмированный участок повязки из разработанного материала наблюдается существенное ускорение процесса заживления, успешная регенерация нормальных покровных тканей кожи и предотвращение образования рубца на месте обожженного или поврежденного фрагмента. Антибактериальные компоненты мультифункциональных нановолокон снижают воспаление, а плазма крови с повышенным содержанием тромбоцитов – важнейшего и универсального для всех элемента в процессе заживления – стимулирует процесс регенерации тканей. Повязку в ходе лечения не нужно снимать и менять, причиняя дополнительную боль пациенту. После определенного срока биодеградируемое волокно просто "растворяется" в организме без побочного эффекта.

"Нам удалось с помощью химических связей создать устойчивый слой содержащий компоненты плазмы крови (факторы роста, фибриногены и другие важнейшие белки способствующие росту клеток) на поликапролактоновой подложке. Базовые волокна были синтезированы методом электроформования, – рассказывает один из участников проекта, аспирант лаборатории Елизавета Пермякова. – Затем с помощью плазменной обработки на поверхность наносился полимерный слой, содержащий карбоксильные группы, с целью увеличить гидрофильные свойства материала. Полученный слой обогащался антибактериальным и белковыми компонентами".

На текущий момент группа разработчиков уже провела серию доклинических испытаний совместно с Научно-исследовательским институтом экспериментальной и клинической медицины в Новосибирске. Результаты in vitro показали, что при применении инновационных повязок процесс регенерации клеток ускорился в два раза. В ближайшее время коллектив ожидает результаты тестирования препарата in vivo.



