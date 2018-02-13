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Российские ученые создали противоожоговые бинты, которые не нужно снимать

07:3013.02.2018
0810
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Аспирант лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Елизавета ПермяковаАспирант лаборатории «Неорганические наноматериалы» НИТУ «МИСиС» Елизавета Пермякова
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"

МОСКВА, 13 фев – РИА Новости. Коллектив молодых ученых НИТУ "МИСиС" впервые в России представил новый терапевтический материал на основе нановолокон из поликапролактона, модифицированного тонкой пленкой с антибактериальным составом и компонентами плазмы человеческой крови. Биодеградируемые повязки из таких волокон в два раза ускоряют рост клеток тканей, что способствует нормальной регенерации поврежденных тканей, а также препятствуют образованию рубцов при сильных ожогах. 

В регенеративной медицине, в частности в терапии ожогов, одной из основных задач является эффективное восстановление поврежденных тканей кожи и предотвращение образования рубцов. Рубцы образуются каждый раз, когда кожа подвергается сильному воздействию, не ограничивающемуся наружным слоем кожи, – будь то порез, ожог, кожное заболевание типа акне или грибковой инфекции.

Лицо со шрамом: почему появляются рубцы и как с этим бороться
© РИА Новости / А. ФилипповРубцы, возвышающиеся над кожей, – гипертрофические рубцы – образуются вследствие активной выработки коллагена. Инъекции ферментов помогают убрать избыточный объем рубцовой ткани.Лечение гипертрофического рубца
© РИА Новости / А. Филиппов
Рубцы, возвышающиеся над кожей, – гипертрофические рубцы – образуются вследствие активной выработки коллагена. Инъекции ферментов помогают убрать избыточный объем рубцовой ткани.
© РИА Новости / А. ФилипповСосуды, питающие свежий рубец, придают ему розовый оттенок. Воздействие лазера на красителях возвращает рубцу цвет здоровой кожи, уменьшает его высоту и плотность.Лечение рубца лазером на красителях
© РИА Новости / А. Филиппов
Сосуды, питающие свежий рубец, придают ему розовый оттенок. Воздействие лазера на красителях возвращает рубцу цвет здоровой кожи, уменьшает его высоту и плотность.
© РИА Новости / А. ФилипповПричины возникновения келоидных рубцов еще не изучены до конца. Разрастающаяся в разные стороны ткань рубца с трудом поддается удалению. Хирургическое вмешательство может привести к рецидиву, поэтому для устранения дефекта пациентам проводят курс инъекций гормональных средств.Лечение келоидного рубца
© РИА Новости / А. Филиппов
Причины возникновения келоидных рубцов еще не изучены до конца. Разрастающаяся в разные стороны ткань рубца с трудом поддается удалению. Хирургическое вмешательство может привести к рецидиву, поэтому для устранения дефекта пациентам проводят курс инъекций гормональных средств.
© РИА Новости / А. ФилипповНа месте воспалений, вызванных угревой сыпью, образуются рубцы и застойные пятна. Подобные дефекты удаляют сосудистым лазером.Лечение рубцов сосудистым лазером
© РИА Новости / А. Филиппов
На месте воспалений, вызванных угревой сыпью, образуются рубцы и застойные пятна. Подобные дефекты удаляют сосудистым лазером.
© РИА Новости / А. ФилипповСледствие ожоговой травмы – обширные рубцы, которые могут ограничивать движения и нарушать работу органов. В лечении таких поражений кожи сочетаются хирургическая тактика и лазерное воздействие.Подготовка к процедуре фототермолиза
© РИА Новости / А. Филиппов
Следствие ожоговой травмы – обширные рубцы, которые могут ограничивать движения и нарушать работу органов. В лечении таких поражений кожи сочетаются хирургическая тактика и лазерное воздействие.
© РИА Новости / А. ФилипповЭффективный способ лечения обширных рубцов – фракционный фототермолиз. Воздействие лазерных лучей различной длины частично разрушает рубцовую ткань и стимулирует регенерацию кожи.Процедура фототермолиза
© РИА Новости / А. Филиппов
Эффективный способ лечения обширных рубцов – фракционный фототермолиз. Воздействие лазерных лучей различной длины частично разрушает рубцовую ткань и стимулирует регенерацию кожи.
© РИА Новости / А. ФилипповКогда другие методы лечения не приносят должного эффекта, некоторые виды рубцов можно устранить с помощью хирургического иссечения.Снятие швов
© РИА Новости / А. Филиппов
Когда другие методы лечения не приносят должного эффекта, некоторые виды рубцов можно устранить с помощью хирургического иссечения.
© РИА Новости / А. ФилипповРубцы образуются не только после травмы, но и в результате патологических процессов в организме и перенесенных дерматологических заболеваний. Квалифицированный врач определит причину появления рубца, его вид и назначит оптимальную схему лечения.Пациент на процедуре
© РИА Новости / А. Филиппов
Рубцы образуются не только после травмы, но и в результате патологических процессов в организме и перенесенных дерматологических заболеваний. Квалифицированный врач определит причину появления рубца, его вид и назначит оптимальную схему лечения.
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Рубцовая ткань состоит преимущественно из однонаправленного коллагена и существенно отличается от тканей, которые она замещает, пониженными функциональными свойствами. Например, рубцы на коже более чувствительны к ультрафиолетовому излучению, не эластичны, в них не восстанавливаются потовые железы и волосяные фолликулы.

В решение проблемы образования рубцов включились сотрудники лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС", которым удалось создать многослойные "бинты" из биодеградируемых поликапролактоновых волокон и  мультифункциональных биоактивных нанопленок с заданными механическими свойствами и высокой биосовместимостью. Добавление антибактериального эффекта путем введения наночастиц серебра или присоединения антибиотика, а также увеличение биоактивности  за счет нанесения на поверхность гидрофильных групп (-COOH) и белков плазмы крови обеспечило материалу уникальные заживляющие свойства. 

© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"Противоожоговые бинты, которые не нужно снимать
© Пресс-служба НИТУ "МИСиС"
Противоожоговые бинты, которые не нужно снимать
При нанесении на травмированный участок повязки из разработанного материала наблюдается существенное ускорение процесса заживления, успешная регенерация нормальных покровных тканей кожи и предотвращение образования рубца на месте обожженного или поврежденного фрагмента. Антибактериальные компоненты мультифункциональных нановолокон снижают воспаление, а плазма крови с повышенным содержанием тромбоцитов – важнейшего и универсального для всех элемента в процессе заживления – стимулирует процесс регенерации тканей. Повязку в ходе лечения не нужно снимать и менять, причиняя дополнительную боль пациенту. После определенного срока биодеградируемое волокно просто "растворяется" в организме без побочного эффекта. 

"Нам удалось с помощью химических связей создать устойчивый слой содержащий компоненты плазмы крови (факторы роста, фибриногены и другие важнейшие белки способствующие росту клеток) на поликапролактоновой подложке.  Базовые волокна были синтезированы методом электроформования, – рассказывает один из участников проекта, аспирант лаборатории Елизавета Пермякова. – Затем с помощью плазменной обработки на поверхность наносился полимерный слой, содержащий карбоксильные группы, с целью  увеличить гидрофильные свойства материала. Полученный слой обогащался антибактериальным и белковыми компонентами".

На текущий момент группа разработчиков уже провела серию доклинических испытаний совместно с Научно-исследовательским институтом экспериментальной и клинической медицины в Новосибирске. Результаты in vitro показали, что при применении инновационных повязок процесс регенерации клеток ускорился в два раза.  В ближайшее время коллектив ожидает результаты тестирования препарата in vivo.  


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