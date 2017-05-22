Самарские ученые разработали способ ранней диагностики рака кожи

САМАРА, 22 мая — РИА Новости. Способ ранней диагностики рака кожи разработали с помощью оригинального комплекса из трех новейших приборов, сообщает пресс-служба самарского университета имени Королева.

"Коллектив ученых самарского университета имени Королева и самарского медицинского университета, а также клинические специалисты Самарского областного онкологического диспансера (СОКОД) протестировали новый способ ранней диагностики рака кожи с помощью оригинального комплекса из трех новых приборов", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, созданные коллективом самарских ученых методы позволили повысить эффективность активной и ранней диагностики новообразований кожи до 97%, в то время как точность обычного, стандартного клинического исследования не превышает 50-60%.

По мнению профессора самарского университета имени Королева Валерия Захарова, разработанная система спектрального анализа позволяет одномоментно регистрировать параметры кожи пациента во многих спектральных диапазонах, что дает возможность заметить патологические изменения на клеточном уровне, поскольку больные клетки по своему спектру отличаются от здоровых. Как отмечают разработчики, подобный способ подходит для массовых обследований. Он не только позволяет достаточно точно и быстро диагностировать патологию, но и не требует использования дополнительных расходных материалов и реактивов.

Для диагностики ученые используют три аппарата. Первый — экспериментальная установка для измерения комбинационного рассеяния, она изучает спектральные характеристики новообразований, в первую очередь, меланомы кожи. Разработчики уверены, что подобный аппарат можно установить в обычной районной поликлинике.

Второй прибор — дерматоскоп — дает визуальную картину опухоли с максимальным приближением к ее поверхности и позволяет в режиме реального времени увидеть и зафиксировать для анализа характерные признаки этого заболевания. Третий — гиперспектральная камера — позволяет за короткое время с высокой точностью сделать несколько десятков снимков в разных спектрах (для разных новообразований кожи характерны разные оптические характеристики).

Все три аппарата работают на кафедре онкологии СамГМУ, клинической базе Самарского областного клинического онкологического диспансера и уже несколько месяцев используются при обследовании пациентов врачами-онкологами. С помощью этого оборудования уже были обследованы более 400 человек. По оценке профессора кафедры онкологии СамГМУ Сергея Козлова, диагностические аппараты показали высокие разрешающие способности и со временем могут выйти на рынок медицинской техники, поскольку конкурентов в России и за рубежом у подобной разработки практически нет, а полученные результаты лучше.