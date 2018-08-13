Дом особого назначения

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© Радио Sputnik Дом особого назначения © Радио Sputnik

Для подготовки этого эпизода мы приехали в Екатеринбург в начале июля, когда в городе стояла 30-градусная жара. Такой же была погода сто лет назад, в июле 1918-го, в последние недели жизни императора. В доме Ипатьева, куда поселили семью, окна закрасили краской, Николаю разрешали гулять по часу в день, в здании напротив сидела охрана с пулеметами. Что известно о тюремщиках Ипатьевского дома? Каким был план расстрела Николая с семьей? Кто из убийц оставил аудиозапись с воспоминаниями о той ночи? Послушайте его голос. Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com