Дорога в Екатеринбург. Комиссар Яковлев

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© Голос России Дорога в Екатеринбург. Комиссар Яковлев © Голос России

В этом эпизоде мы отправляемся в Госархив, чтобы с помощью документов разобраться в мотивах и деталях переезда Николая II из Тобольска в Екатеринбург. Нам помогает главный специалист отдела изучения и публикации документов Госархива Зинаида Перегудова. Куда и зачем изначально планировали везти бывшего царя – в Москву, Омск, Пермь? Почему выбрали Екатеринбург? Кто такой комиссар Яковлев? И был ли приказ убить Николая в пути? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com