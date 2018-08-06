Тобольск. Жизнь за забором и тайна сокровищ

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© Радио Sputnik Тобольск. Жизнь за забором и тайна сокровищ © Радио Sputnik

В этом эпизоде мы направляемся в Музей семьи императора Николая II – тот самый дом в Тобольске, где император прожил с августа 1917-го по апрель 1918-го года. Мы переходим из комнаты в комнату, пытаясь представить, чем занимались целыми днями Николай, Александра Федоровна, их дочери, царевич Алексей. Почему император начал рубить дрова? Какие пьесы ставили в домашнем театре? В какой момент семья официально оказалась под арестом, а не под охраной? Мог ли царь уйти в монастырь? И где под Тобольском остались сокровища царской семьи? Подкаст радио Sputnik к 100-летию гибели царской семьи. sputnikpodcasts@gmail.com