Почему россияне до сих пор страхуют не жизнь, а автомобили?

Страховой рынок России отмечает свое 100-летие. Сегодня опыт пользования у россиян страховыми услугами составляет 100% благодаря обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Но отношение к большинству других видов страхования пока напоминает античность. Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов.
"Пока главное, к чему пришло население – это автострахование. Это не только ОСАГО, но и КАСКО. Наши граждане достаточно долго не страховали свою жизнь, но страховали свой транспорт. Это напоминает даже не средние века, а античность, когда погонщики ослов страховали самое ценное, что у них было – самих ослов", – рассказал Александр Цыганов.
Как избежать обмана со стороны мошенников и как поменялась страховая система России за свои 100 лет – в полной версии интервью.