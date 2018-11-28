Почему россияне до сих пор страхуют не жизнь, а автомобили?

Ровно 100 лет назад Совнарком РСФСР принял декрет "Об организации страхового дела в Российской Республике". Что важно знать о страховании сегодня, в эфире радио Sputnik рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов.

Страховой рынок России отмечает свое 100-летие. Сегодня опыт пользования у россиян страховыми услугами составляет 100% благодаря обязательному медицинскому страхованию (ОМС). Но отношение к большинству других видов страхования пока напоминает античность. Своим мнением в эфире радио Sputnik поделился руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов.

"Пока главное, к чему пришло население – это автострахование. Это не только ОСАГО, но и КАСКО. Наши граждане достаточно долго не страховали свою жизнь, но страховали свой транспорт. Это напоминает даже не средние века, а античность, когда погонщики ослов страховали самое ценное, что у них было – самих ослов", – рассказал Александр Цыганов.

Как избежать обмана со стороны мошенников и как поменялась страховая система России за свои 100 лет – в полной версии интервью.

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