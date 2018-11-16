Международный день терпимости: где грань толерантности?

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Люди по своей природе различны, но равны в своих достоинствах и правах. Об этом 16 ноября 1995 года всему миру решила напомнить ЮНЕСКО, которая приняла Декларацию принципов терпимости. Просто ли быть толерантным в современном мире, обсуждаем в эфире радио Sputnik.