Международный день терпимости: где грань толерантности?

Более 20 лет назад ЮНЕСКО приняла Декларацию принципов терпимости. В ней говорится о равенстве в достоинствах и правах всех людей, независимо от того, насколько различна их природа. Признается многообразие культур, право на различные способы самореализации. Просто ли сегодня добиться толерантности от общества и как не перейти грань терпимости и не уйти во вседозволенность – об этом говорим в эфире радио Sputnik с адвокатом, юристом-международником Дмитрием Романенко и кандидатом юридических наук, кандидатом политических наук, доцентом РАНХиГС Кирой Сазоновой.
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