День памяти жертв политических репрессий: чему учит история?

Тридцатого октября в России вспоминают жертв политических репрессий. В 1974 году узники лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР. Какие уроки власть и общество должны извлечь из тех событий, обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Сколько человек было репрессировано в годы советской власти и сколько из них никогда не вернулось домой? У историков и правозащитников до сих пор нет единого мнения – по некоторым данным, число репрессированных по политическим мотивам может достигать или даже превышать 10 миллионов человек. 30 октября в России – День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили этот день Днем политзаключенного в Советском Союзе.

Какие уроки должно извлечь общество и власть из тех событий, обсуждаем в эфире радио Sputnik с правозащитником Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаилом Йоффе.

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