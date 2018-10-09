Умер ли "Русский Букер"?

Девятого октября 1991 года была учреждена первая независимая литературная премия современной России – "Русский Букер". Ее успели вручить 25 раз. Однако в этом году церемония не состоится. О значении и будущем премии – в эфире радио Sputnik.

Премия "Русский Букер" возникла с подачи Британского совета в России по аналогии с Букеровской премией и стала ежегодно присуждаться с 1992 года за лучший роман, написанный на русском языке. Премию вручали 25 раз, а в этом году она впервые приостановила работу. Официальная причина – отсутствие финансирования.

Об истории, значении и будущем "Русского Букера" обозреватель Наталья Ломыкина беседует в эфире радио Sputnik с литературным критиком, основателем нескольких премий, директором Института книги Александром Гавриловым.

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