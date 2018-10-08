Манипулирование общественным сознанием: кто и зачем это делает?

Отвлечение внимания от проблем, упор на эмоции вместо логики и восхищение посредственностью – это всего лишь три способа, которые позволяют манипулировать общественным сознанием. Кто и зачем это делает? Разбираемся в эфире радио Sputnik.

Десять основных способов манипулирования общественным сознанием опубликовал американский лингвист, философ, общественный деятель, автор книг и политический аналитик Ноам Хомский. По его мнению, в течение последних 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию все увеличивающегося разрыва между знаниями простых людей и сведениями, которыми обладают и пользуются господствующие классы.

Автор трех учебников по рекламе, преподаватель Высшей школы экономики, руководитель агентства "Стронг" Дмитрий Сендеров в эфире радио Sputnik рассказал, как эти и другие способы влиять на общественное сознание применяются не только в политике, но и в рекламе, а также о том, кто и как пытается манипулировать настроениями людей.

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