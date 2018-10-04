"Черный октябрь" 1993: взгляд на события у Белого дома спустя четверть века

Вооруженное столкновение в Москве в октябре 1993 года, по официальным данным, унесло жизни почти 200 человек. Около тысячи были ранены, среди них – Рустем Сафронов, работающий сейчас корреспондентом радио Sputnik в США. Вместе с ним вспоминаем о событиях тех дней.

В начале октября 1993 года исполняется 25 лет одной из самых мрачных страниц в новейшей истории России. Длившееся с момента распада СССР противостояние двух ветвей российской власти – исполнительной и законодательной – 3-4 октября 1993 года перешло в вооруженное столкновение и окончилось танковым обстрелом резиденции парламента – Дома Советов (Белого дома).

По официальным данным, погибли почти 200 человек, около тысячи были ранены. Среди раненых – российские и иностранные журналисты, в том числе Рустем Сафронов, который сейчас работает корреспондентом радио Sputnik в США. О событиях начала октября 1993 года вспоминаем вместе с нашим коллегой.

Смотрите полную версию беседы: