Нагорный Карабах: условная война и реальные учения

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Военные учения Армении и Азербайджана только обостряют ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в эфире радио Sputnik – доктор политических наук Рафаэль Ордуханян и руководитель Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов.