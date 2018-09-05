Гайдар и Пастернак: роль литературы в информационной войне

Пятого сентября 1940 года начали публиковать повесть "Тимур и его команда" Аркадия Гайдара, а ровно через 18 лет в США вышел "Доктор Живаго" Бориса Пастернака. В эфире радио Sputnik разбираемся, какую роль литература играет в современном мире.

Мировоззрение, ценности, убеждения, личная философия – все это формирует литература. 5 сентября с разницей в 18 лет увидели свет две знаковые книги – повесть Аркадия Гайдара "Тимур и его команда" (1940 год) и роман "Доктор Живаго" Бориса Пастернака (1958).

И сегодня в эфире радио Sputnik мы попытались разобраться, какую роль в современном мире играет литература, особенно в свете информационного противостояния. Помогали нам в этом доктор культурологии, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир Елистратов и генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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