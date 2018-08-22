Шесть лет в ВТО: выиграла ли Россия?

Двадцать второго августа исполняется шесть лет со дня вступления России во Всемирную торговую организацию. Переговоры о присоединении Москва вела 18 лет. Каким образом вступление в ВТО сказалось на РФ и ее экономике? Обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Россия на протяжении шести лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Российскую Федерацию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет.

Как принципы и правила ВТО сказываются на российской экономике? Об этом в эфире радио Sputnik беседуем с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым и преподавателем департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонидом Крутаковым.

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