Шесть лет в ВТО: выиграла ли Россия?

Россия на протяжении шести лет является официальным членом ВТО. Протокол о присоединении России к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации вступил в силу 22 августа 2012 года. Российскую Федерацию можно назвать одним из самых настойчивых претендентов: переговоры о присоединении к организации длились 18 лет.
Как принципы и правила ВТО сказываются на российской экономике? Об этом в эфире радио Sputnik беседуем с первым заместителем декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым и преподавателем департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Леонидом Крутаковым.
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