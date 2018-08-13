Жить спортом: почему "Зенит" потерпел самое крупное поражение в еврокубках?

Петербургский "Зенит" проиграл команде "Динамо" (Минск), и дальнейшая судьба клуба в еврокубках под вопросом. Эту игру называют одним из основных событий прошедшей недели. О возможном развитии событий – спортивный обозреватель радио Sputnik Алексей Андронов.

Одно из футбольных событий прошлой недели оставило очень многих болельщиков в состоянии полной обескураженности. В четверг, 9 августа, минское "Динамо" на домашнем стадионе разгромило "Зенит" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 4:0. И теперь дальнейшая судьба клуба в еврокубках под вопросом. Об этом в эфире радио Sputnik рассказывает спортивный обозреватель Алексей Андронов.

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