Конфликт в Южной Осетии: взгляд на события спустя 10 лет

Сегодня – десятая годовщина грузино-югоосетинского конфликта. С тех пор в Южной Осетии сменились два президента, место миротворцев заняли российские военные, а республику признал ряд стран. Чем сейчас живет Южная Осетия? Обсуждаем в эфире радио Sputnik.

Десять лет прошло с момента "пятидневной войны" – августовского конфликта между Грузией и Южной Осетией в 2008 году. Тогда грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы. Россия, защищая жителей Южной Осетии, ввела войска и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. После того, как неудачная попытка Тбилиси силой вернуть в свою орбиту Абхазию и Южную Осетию провалилась, Россия признала независимость двух республик.

Восстановление Южной Осетии продолжается. О том, как сейчас живет республика и как грузино-югоосетинский конфликт рассматривают в мире спустя 10 лет, в эфире радио Sputnik обсуждают политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер и генеральный секретарь Всемирного конгресса народов Грузии, президент Фонда единения русского и грузинского народов Владимир Хомерики.

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