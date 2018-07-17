Международному уголовному суду – 20 лет: достижение или провал правосудия?

Двадцать лет назад был учрежден Международный уголовный суд. К этому событию приурочили и Всемирный день уголовного правосудия. Но нужен ли суд, создание которого не ратифицировали ведущие страны? В эфире Sputnik обсуждаем с политологом Георгием Федоровым.

Международный уголовный суд (МУС) был учрежден 17 июля 1998 года на основе Римского статута. После того, как документ ратифицировали 60 стран, документ вступил в силу 1 июля 2002 года. В компетенции суда – рассмотрение преступлений против человечности, военных преступлений, а также преследование лиц, ответственных за геноцид. Крупнейшие страны мира – в частности, США, Китай и Россия, не признают МУС и отказываются с ним сотрудничать.

Российская сторона подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, но так и не ратифицировала его. Почему за 20 лет Международный уголовный суд так и не стал весомым институтом правосудия, в эфире Sputnik рассуждает президент Центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров.

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