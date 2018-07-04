Альпинист Александр Абрамов: Эверест – постоять на гребне мира

Что движет человеком, мечтающим покорить Эверест? Какова философия жизни альпиниста? Об экспедициях на высочайшую вершину Земли в интервью радио Sputnik рассказал президент Клуба "7 вершин" Александр Абрамов.

Сагарматха, Джомолунгма и Эверест – таковы три названия одной заветной мечты каждого альпиниста. Желающих подняться на 8848 метров над уровнем моря с каждым годом становится все больше. На Эверест только в этом году взошли 615 человек, шестеро из них погибли.

Представительницы слабого пола демонстрируют не меньшую силу духа, чем мужчины, и не боятся колоссального риска и кислородного голодания, которых не избежать в горах, рассказывает мастер спорта СССР по альпинизму, президент Клуба "7 вершин" Александр Абрамов.

"В России восхождение на Эверест совершили тринадцать женщин, одиннадцать из которых были в составе экспедиций нашего клуба. Первая российская женская экспедиция состоялась два года назад, во время съемок фильма "Ген высоты". Со мной в это путешествие отправилась жена. Она трехкратный восходитель на Эверест и, как и я, работает горным гидом.

Если раньше с момента приземления в Непале и до возвращения в аэропорт требовалось два месяца, то сейчас мы укладываемся в 35-40 дней. Организму человека необходима акклиматизация. И еще быстрее адаптироваться к нехватке кислорода просто невозможно. Вообще же мы, альпинисты, считаем, что удовольствие от экспедиции заключается в том, чтобы, поставив себя в самую сложную и неприятную ситуацию, выбраться из нее живыми и невредимыми и потом отпраздновать, вспоминая, как это было классно!", – сказал Александр Абрамов в интервью радио Sputnik.

"Гребень мира" представляет собой небольшую площадку длиной около 5 метров, где развеваются многочисленные разноцветные флажки и стоят дары, принесенные альпинистами в знак уважения к высшей точке планеты.

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