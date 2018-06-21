Любимов vs Эскин: Трамп убивает "мировой порядок". И что?..

Президент США Дональд Трамп все сильнее бьет по устоявшимся в мире правилам. Хорошо это или плохо для России? Ответ на этот вопрос в эфире радио Sputnik искали директор телекомпании "ВИD" Александр Любимов и израильский публицист Авигдор Эскин.

Директора телекомпании "ВИD" Александра Любимова называют одним из отцов-основателей не только сверхпопулярной в конце 80-х – 90-х гг. программы "Взгляд", но и всей современной российской тележурналистики. С ним в эфире радио Sputnik обсуждали актуальные аспекты международной жизни израильский публицист Авигдор Эскин и ведущий Илья Харламов.

Выход США из Совета по правам человека ООН и открытый конфликт американского президента со странами "Большой семерки" указывают, по мнению участников беседы, на последовательный отход американцев от международных организаций. Александр Любимов назвал существующие мировые структуры изжившими себя. Авигдор Эскин напомнил, что решения разных государств о военном вмешательстве часто принимаются в последние четверть века в обход ООН и ее Совета Безопасности.

© радио Sputnik Журналист, продюсер, президент телекомпании "ВИD" Александр Любимов и израильский публицист Авигдор Эскин

Авигдор Эскин также высказал мнение, что учитывая изобилие антироссийских решений в различных международных организациях, Москва не должна печалиться по поводу антиглобалистких тенденций в политике Дональда Трампа. Он предположил, что к концу своего возможного второго президентского срока Трамп и вовсе выведет свою страну из ООН. В ходе своей предвыборной кампании он говорил о такой возможности, указав шутливо на ценность нью-йоркской недвижимости, которую можно использовать более эффективно – имелись в виду здания ООН.

Александр Любимов указал на то, что тенденции глобализации отступают перед стремлением стран к многополярности. В конечном итоге именно это является одной из главных причин нового подхода Вашингтона к международным структурам, а также ослабления американских попыток навязывать другим странам свой образ жизни.

Александр Любимов напомнил, что в прошлом американцы неоднократно нарушали договоренности. Однако критический взгляд на их политику не отменяет необходимости находить общий язык по важным вопросам. Гость из Израиля видит причину для оптимизма в настойчивом следовании Трампа его предвыборным обещаниям. Одно из них – улучшение взаимодействия с Россией. Такой ход событий пошел бы на благо не только России и США, но и всему миру.

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