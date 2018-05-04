Гузель Яхина о романе "Дети мои": хотела поговорить о "молчащем поколении"

Роман "Дети мои" – история поволжского немца шульмейстера Баха, которого приглашают на уединенный хутор давать частные уроки высокого немецкого. О новой попытке показать судьбу народа через маленькую жизнь Гузель Яхина рассказала в интервью Sputnik.

Десятого мая в "Редакции Елены Шубиной" выходит книга Гузель Яхиной "Дети мои". После нашумевшего романа "Зулейха открывает глаза", который собрал все главные литературные премии и переведен уже на 30 языков, вторую книгу Гузель Яхиной очень ждали.

В интервью литературному обозревателю радио Sputnik Наталье Ломыкиной Гузель Яхина впервые подробно рассказала о новом романе "Дети мои", о страшных и прекрасных сказках Якова Баха, о реке времени и Волге, о бильярде Сталина и Гитлера, о немоте и "молчащем поколении":

"Мне хотелось написать совершенно иной текст, отличный от "Зулейхи", и эту задачу я сознавала совершенно четко. Это было то, что я себе записала в дневнике – и следовала этому. Это удалось мне далеко не сразу – многие попытки увенчались ничем, первые тексты пошли в корзину. Эта история не писалась языком кинематографа, она не писалась языком сюжета. Хотя у меня были попытки, не скрою, написать сценарий и из него уже развернуть роман. Но этот, подобранный к первому роману ключ не сработал – и все, что было написано из сценариев (а написано было достаточно много), опять ушло в корзину. Видимо, мне хотелось так много рассказать, что это не укладывалось в привычный язык. Текст романа "Дети мои" совершенно другой".

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