Каргин vs Эскин: особенности жизни там, где "на четверть бывший наш народ"

О "русской составляющей" еврейского государства говорили в эфире радио Sputnik израильский политолог Авигдор Эскин и глава российской еврейской организации "Шахар" Александр Каргин.

У государства Израиль, которое будет отмечать свое семидесятилетие, есть особая составляющая: больше нигде в мире выходцы из СССР не добрались до поста министра обороны или председателя парламента. Больше нигде в дальнем зарубежье русский язык не звучит так часто.

Об отношениях России с Израилем, о переписывании истории и о противодействии возрождению неонацистского радикализма рассуждали глава российской еврейской организации "Шахар" Александр Каргин и публицист из Израиля Авигдор Эскин. Вел передачу Илья Харламов.

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