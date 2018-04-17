Азарий Плисецкий и его "Жизнь в балете"

Уникальная книга о нескольких поколениях Плисецких и Мессереров "Жизнь в балете" издана в России. Ее автор – Азарий Плисецкий – рассказал в интервью радио Sputnik о том, как ему удалось собрать редкий материал о жизни легенд танца.

Героями уникальной книги "Жизнь в балете" стали несколько поколений Плисецких и Мессереров, великая Галина Уланова, легендарная создательница кубинского балета Алисия Алонсо, французский хореограф Морис Бежар, великолепный Михаил Барышников и, конечно, старшая сестра автора – неотразимая Майя Плисецкая. Книга вышла в "Редакции Елены Шубиной".

Танцовщик, хореограф и педагог Азарий Плисецкий собирал материалы для нее в течение долгих лет. И эта книга, прежде всего, о жизни – сложной, насыщенной, вместившей весь ХХ век с его перипетиями. Маленький Азарий выжил в советском лагере для родственников изменников родины, провел детство в ссылке в степях Казахстана, вырос за кулисами Большого театра, создавал практически с нуля школу кубинского классического балета, танцевал и преподавал по всему миру.

Об этом Азарий Плисецкий рассказал обозревателю Наталье Ломыкиной в студии радио Sputnik.

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