Тайна Чайковского: почему современники не поняли гения?

"Таланта нет", – сказали Чайковскому, когда он намеревался начать карьеру музыканта. "Чайковский исписался", – посчитала пресса после премьеры Шестой симфонии. Как современники не поняли гения, в интервью Sputnik рассказала музыковед Ада Айнбиндер.

"Таланта нет! – так музыкальный педагог Рудольф Кюндингер отозвался о юном Петре Чайковском. – Способности есть, но для музыкальной карьеры не годится". И все же в 1861 году будущий Патриарх русской музыки поступил в музыкальные классы Русского музыкального общества, затем преобразованные в Петербургскую консерваторию.

Сейчас в это сложно поверить, но произведения Петра Ильича Чайковского в течение всей жизни критики воспринимали достаточно прохладно. Об отзывах прессы после премьеры Шестой симфонии Чайковского в интервью радио Sputnik рассказывает кандидат искусствоведения, музыковед, заведующая отделом рукописных и печатных источников Музея-заповедника П.И. Чайковского Ада Айнбиндер.

"На следующий день после премьеры Шестой симфонии Чайковского пресса вышла примерно одного содержания: "Наш любимый господин Чайковский выступил с концертом. Ему трижды играли туш и подарили несколько лавровых венков. И, кстати, была премьера его нового сочинения. Ничего нового – Чайковский исписался, но тема марша хороша", – рассказала Ада Айнбиндер.

Еще одна деталь, которая кажется сейчас удивительной: Чайковский за свои произведения получал гораздо меньше денег, чем его современники – композиторы, имена которых сегодня известны лишь узкому кругу музыковедов.

О том, как Чайковский преодолевал страх провала своих произведений, который преследовал композитора всю жизнь, и о том, почему для своей резиденции он выбрал уединенный подмосковный Клин – в полной версии интервью.

Смотрите полную версию беседы:

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