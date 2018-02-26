Яна Вагнер о своем новом романе "Кто не спрятался"

"Я затащила их на гору, отрезала им электричество и заставила одного из них убить другого", – рассказала в эфире радио Sputnik писательница Яна Вагнер.

Этой зимой любители детективов обсуждают новый герметичный, снежный и драматичный роман Яны Вагнер "Кто не спрятался". Это история девяти друзей, которая начинается как классический детектив. Дружная компания приезжает в небольшой отель на вершине снежной горы. Но уже на следующее утро оказывается, что ледяной дождь оставил их без связи с миром. А одна из них лежит недалеко от крыльца, пронзенная лыжной палкой. И в тот момент, когда оставшиеся семеро друзей и неприветливый смотритель отеля признают, что убийца среди них, и решаются посмотреть друг другу в глаза, "Кто не спрятался" стремительно превращается в психологический триллер.

В студии радио Sputnik Яна Вагнер рассказала о психологической драме "Кто не спрятался", экранизации романа "Вонгозеро", человеческой уязвимости и опасности компромиссов.

"Для меня "Кто не спрятался" — это история о самообмане, отсутствии счастья, к которому человек незаметно приходит — скатывается — в середине жизни, просто идя на компромиссы и постоянно соглашаясь с негодной дружбой, неправильной любовью… Мне хотелось взять компанию друзей, которые знают друг друга очень давно, казалось бы, очень близки и дорожат друг другом, и поместить их в обстоятельства, когда и придется поставить под сомнение и дружбу, и любовь и, собственно, свое счастье и благополучие. И при этом я не смогла удержаться от искушения устроить им классический герметичный детектив", — отметила Яна Вагнер.

Известность Яне Вагнер принес постапокалиптический роман "Вонгозеро" (2011 год) о семье, которая пытается спастись от внезапно вспыхнувшей эпидемии смертельного вируса. В 2018 году телесериал по книге "Вонгозеро" выйдет на экраны.

Смотрите полную версию беседы (и трейлер нового фильма "Вонгозеро"):