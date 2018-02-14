Фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи: стоит ли покупать билеты?

С 16 по 25 февраля 2018 года в Сочи пройдет один из самых значимых культурных форумов – XI Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Об особенностях программы этого сезона радио Sputnik рассказал директор фестиваля Дмитрий Гринченко.

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета – пример того, как в России можно создать культурный проект мирового масштаба и всего за 10 лет добиться международного признания. Сочинский фестиваль входит в двадцатку лучших фестивалей мира, благодаря насыщенной программе. В этом году зрителей ждет мировая премьера спектакля "Пиковая дама" в авторской версии маэстро Башмета, режиссер – Павел Сафонов.

Фестиваль впервые посетит уникальный пекинский театр Northern Kunqu и покажет древнюю китайскую оперу "Легенда о Нефритовой Заколке", которую никогда прежде не видели за пределами Пекина. На ежегодном джазовом концерте выступит Джейн Монхейм (США), а этническое направление представит знаменитая исполнительница фаду Тереза Салгуэйро. Специальным гостем станет знаменитый Тбилисский театр марионеток Резо Габриадзе, который сыграет 7 спектаклей.

О юности "Пиковой дамы", коллекции уникальных народных инструментов и музыкальных премьерах сочинского фестиваля искусств Дмитрий Гринченко рассказал в интервью радио Sputnik:

"Для меня главная постановка фестиваля – это "Пиковая дама". У нас сильно изменен сюжет: сохранена музыка и наиболее известные арии из Чайковского, но появляется персонаж, о котором и в опере, и у Пушкина довольно много говорят – граф Сен-Жермен. Но у нас из персонажа, о котором говорят в третьем лице, он становится основным действующим лицом, и появляется молодая графиня".

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