Мамонтов vs Эскин: какие шансы на новую разрядку между Россией и США?

Чего ждать России от наступившего года – об этом в эфире радио Sputnik говорили политолог Владимир Мамонтов и израильский публицист Авигдор Эскин.

Политолог и генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов и израильский публицист Авигдор Эскин обсудили в эфире радио Sputnik главные, на их взгляд, векторы политики России в наступившем 2018 году.

Каковы шансы на новую разрядку между Москвой и Вашингтоном? Как будет развиваться российская экономика в условиях сохраняющихся западных санкций? Чего ждать от конфликтов в Сирии и Донбассе? Эти и другие темы – в сегодняшнем выпуске.

Смотрите полную версию беседы:

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