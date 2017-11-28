Секрет русского колокола: не верить слухам

Почему один и тот же колокол у разных звонарей по-разному звучит и в чем главный секрет русских мастеров, отливавших лучшие колокола в мире? Прикоснуться к тайне слушателям радио Sputnik помог колокольных дел мастер Илья Дроздихин.

Из 30 самых больших колоколов в мире почти половина – в России. И самый известный, конечно, Царь-колокол, который находится в Кремле. До сих пор доподлинно неизвестно, почему от 200-тонного инструмента откололся фрагмент весом 115 центнеров. Да и в истории, связанные с его отливкой, как оказалось, верить опасно. Как рассказал в интервью радио Sputnik руководитель Московской Школы Звонарей Илья Дроздихин, изготовители колоколов традиционно распускали слухи перед тем, как приступать к работе:

"Есть такое выражение "эх, заливает" – значит, говорит неправду. И связано это с таким поверьем: когда на Руси отливали колокол, специально распускали какой-либо нелепый слух. Считалось, что чем более нелепыми подробностями он обрастет, чем дальше он разнесется, тем лучше колокол будет звучать".

О том, какие еще поверья существуют у колокольных дел мастеров, и о том, где же можно научиться игре на этих инструментах – в полной версии интервью.

Смотрите полную версию беседы:

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