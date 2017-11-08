Москва – столица квестов

Квесты как форма активного городского досуга вошли в топ-лист развлечений. О самых необычных локациях, безопасности и бюджете вымышленной реальности рассказала радио Sputnik президент Национальной ассоциации участников квестиндустрии Анна Черкасова.

"Создавая квесты, организаторы проявляют такую фантазию, что к нам приезжают западные коллеги, чтобы купить сценарии. Москве принадлежит статус столицы квестов. У нас уже приобрели сюжеты компании из США, Англии и Франции. Есть потрясающий иммерсивный хоррор-квест по неизданной игре Silent Hill. Действие происходит в доме, где воссозданы мельчайшие детали сюжета. Например, открыв один из ящиков, вы обнаружите американские чеки 1986 года. Это бесконтактный перфоманс, но очень страшный. Я трижды проходила этот квест, и все три раза мне было жутко", – рассказала в интервью радио Sputnik президент Национальной ассоциации участников квестиндустрии Анна Черкасова.

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