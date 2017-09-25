Эдгард Запашный. Родиться тигром

День тигра на Дальнем Востоке семнадцатый год подряд отмечают как важнейший экологический праздник. Подробно о больших диких кошках рассказал радио Sputnik директор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный.

Тигр – животное малоизученное, и человеку предстоит еще многое познать в системе его мировоззрения. В отличие от львов, которые живут в прайдах, тигры – одиночки. Работа по сохранению этих больших кошек ведется и всеми теми, кто связывает свою жизнь с цирком, считает Эдгард Запашный.

"Мы уважаем возможности животного и осознаем степень риска. Мы все подозреваем, что на нас когда-нибудь нападут. И мы заранее прощаем это, потому что перед нами – полноценные хищники", — рассказал директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный в интервью радио Sputnik.

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