Эскин vs Линтер: социальное или национальное – куда направлено острие эпохи

В эфире радио Sputnik израильский публицист Авигдор Эскин и правозащитник из Эстонии Дмитрий Линтер обсудили уроки "Шестидневной войны" 1967 года, а также сегодняшние политические баталии в Европе и США.

Беседа правозащитника из Эстонии Дмитрия Линтера и израильского публициста Авигдора Эскина была посвящена как актуальным международным событиям последних дней, так и событиям пятидесятилетней давности, которые, тем не менее, имеют огромное значение по сей день.

Гость из Израиля привел слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что у него не было встречи, на которой бы он не слышал от различных партнеров США, что настало время нормализовать отношения с Россией. По мнению Эскина, в мире наблюдаются новые тенденции, дающие основания говорить с уверенностью о том, что последовательность России в деле защиты прав своих граждан и ее бескомпромиссность в противодействии неонацистским тенденциям на Украине находят понимание в мире и дают свои результаты.

Большая часть беседы коснулась ситуации на Ближнем Востоке в связи с пятидесятой годовщиной "Шестидневной войны" (июнь 1967 года). Дмитрий Линтер признал право Израиля на самооборону, но выразил озабоченность в связи с тем, что конфликт продолжается и решения ему не найдено. Он отметил, что палестинское государство не было создано и что не видно конца той напряженности, которая угрожает не только ближневосточному региону, но и всему миру.

Гость из Израиля видит ситуацию совершенно иначе. Он отметил резкое снижение количества актов терроризма и насилия в своей стране и подчеркнул, что никогда у Израиля не было таких конструктивных отношений с арабским миром, как сегодня. Авигдор Эскин признал, что Израиль не готов способствовать созданию независимого палестинского государства на контролируемых им территориях. По его мнению, это приведет не к миру, а к эскалации напряженности и терроризма.

Ясные разногласия проявились и в оценках экспертами результатов выборов во Франции. Дмитрий Линтер говорил с высокой долей уважения о новом президенте Эммануэле Макроне и не скрывал своего тяготения к левому крылу французской политики. Поэтому для него обозначившееся в начале избирательной кампании усиление позиций лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен – это способ социального протеста. Авигдор Эскин же убежден, что "Национальный фронт" – это протест против иммиграции из арабских и африканских стран. По его мнению, кандидатура Марин Ле Пен оказалась неудачной, что и привело к провалу партии на парламентских выборах.

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