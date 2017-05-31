Парановости. О музыкальном премьере и политическом фотошопе

Почему президенты обижаются на критику? Может ли музыка испортить политическую карьеру? Какой фильм посмотреть, чтоб изучить Вашингтон изнутри? И какую часть тела надо вырезать в фотошопе, чтобы задавить соперника по выборам?

Сегодня Парановости расскажут о том, как президент Франции обиделся на Russia Today и Sputnik News и не постеснялся об этом заявить вслух, как за обиженного музыкантами британского премьер-министра заступились музыкальные чарты, почему теперь в российском Минобороны можно на работе смотреть телесериалы, а также о том, могут ли отдельные ноги бороться за место депутата.

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Ведущий: Алексей Красильников, радио Sputnik.

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