"Российская летопись". "Счастья баловень безродный" и российский госбюджет

Глухой осенью 1729 года в березовской ссылке скончался сподвижник Петра I, генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович Меншиков.
О его государственной деятельности известно более-менее достаточно. Стоит поговорить о другом – о его баснословном богатстве и способах его достижения. Как известно, Меншиков обожал роскошь. Его каменный дворец на Васильевском острове – дом петербургского генерал-губернатора – выделялся не только своими размерами, но и пышно обставленными покоями.
Неудивительно поэтому, что "счастья баловень безродный", как написал о Меншикове великий поэт, последние 15 лет своей жизни провел под судом за систематическое воровство, совершенно точно известное Петру I.
Сенат неоднократно находил различные злоупотребления и хищения князя Меншикова. Сенаторы составили перечень главнейших проступков "светлейшего" на отдельном листе и положили его на стол на том месте, где обычно сидел царь. Петр заметил эту бумагу, просмотрел ее, положил на место и ничего не говорил о ней, как будто ее и не было вовсе. Так продолжалось довольно долгое время, обсуждались различные государственные дела, но о меншиковской бумаге речь не заходила. Наконец тайный советник Петр Андреевич Толстой спросил у царя, что ему будет угодно сказать об этой бумаге. Петр ответил: "Ничего, только что Меншиков и останется всегда Меншиковым". Сенаторы больше к этому документу не возвращались…
Но это еще не все. Меншиков перевел в зарубежные банки не менее 9 миллионов рублей! Эта сумма нам, пережившим инфляции, девальвации и деноминации, ничего не говорит. Для ее оценки вспомним, что весь государственный бюджет России в начале царствования Петра I равнялся полутора миллионам, в середине – трем миллионам, а к концу царствования – 10 миллионам рублей. Так что сумма, которую Меншиков украл и спрятал за границей, равнялась двум годовым бюджетам России!
А воровал не один Меншиков. Ведь были и другие не менее оборотистые "птенцы гнезда Петрова". Здесь стоит привести характеристику "птенцов", данную историком Ключевским, впрочем, боготворившим Петра I и его сподвижников:
"Князь Меншиков, герцог Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать, не сумевший очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика…
Граф Апраксин, сват Петра, самый cухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах. Затаенный противник петровских преобразований и смертельный ненавистник иностранцев…
Граф Остерман, вестфальский попович, великий дипломат с лакейскими ухватками. Он никогда в подвернувшемся случае не находил сразу, что сказать, и потому прослыл непроницаемо-скрытным. А если он был вынужден высказаться, либо заболевал послушной немотой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя. Робкая и предательская каверзная душа…
Неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселе, годившийся в трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры Сената.
Вот наиболее влиятельные люди, в руках которых очутились судьбы России в минуту смерти Петра I. Они и начали дурачиться над Россией тотчас по смерти преобразователя".
– Забытые герои XIX века.
– "Король романса" Александр Егорович Варламов.