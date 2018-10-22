"Российская летопись". "Счастья баловень безродный" и российский госбюджет

Светлейший князь Меншиков перевел в зарубежные банки 9 миллионов рублей. Это два тогдашних годовых бюджета России! Об этом в программе радио Sputnik "Российская летопись" расскажет ее автор и ведущий Владимир Бычков.

Глухой осенью 1729 года в березовской ссылке скончался сподвижник Петра I, генералиссимус, светлейший князь Александр Данилович Меншиков.

О его государственной деятельности известно более-менее достаточно. Стоит поговорить о другом – о его баснословном богатстве и способах его достижения. Как известно, Меншиков обожал роскошь. Его каменный дворец на Васильевском острове – дом петербургского генерал-губернатора – выделялся не только своими размерами, но и пышно обставленными покоями.

У светлейшего князя была лучшая в столице кухня, роскошный выезд, свой оркестр и огромный штат слуг. Он всегда был богато и модно одет. А самой пагубной страстью Меншикова была неудержимая тяга к стяжательству. Он брал взятки и воровал. Датский посол Юст Юль заметил, что Меншиков "во всем, что относится до почестей и до наживы, является ненасытнейшим из существ, когда-либо рожденных женщиной".

Неудивительно поэтому, что "счастья баловень безродный", как написал о Меншикове великий поэт, последние 15 лет своей жизни провел под судом за систематическое воровство, совершенно точно известное Петру I.

Сенат неоднократно находил различные злоупотребления и хищения князя Меншикова. Сенаторы составили перечень главнейших проступков "светлейшего" на отдельном листе и положили его на стол на том месте, где обычно сидел царь. Петр заметил эту бумагу, просмотрел ее, положил на место и ничего не говорил о ней, как будто ее и не было вовсе. Так продолжалось довольно долгое время, обсуждались различные государственные дела, но о меншиковской бумаге речь не заходила. Наконец тайный советник Петр Андреевич Толстой спросил у царя, что ему будет угодно сказать об этой бумаге. Петр ответил: "Ничего, только что Меншиков и останется всегда Меншиковым". Сенаторы больше к этому документу не возвращались…

Меншиков был самым богатым человеком России после императора. Поземельный доход светлейшего князя равнялся 1 миллиону 300 тысячам рублей в год. После опалы у него было конфисковано: 90 тысяч крепостных душ, 6 городов, 4 миллиона наличных рублей, драгоценностей на 1 миллион рублей, золотой посуды – 105 пудов.

Но это еще не все. Меншиков перевел в зарубежные банки не менее 9 миллионов рублей! Эта сумма нам, пережившим инфляции, девальвации и деноминации, ничего не говорит. Для ее оценки вспомним, что весь государственный бюджет России в начале царствования Петра I равнялся полутора миллионам, в середине – трем миллионам, а к концу царствования – 10 миллионам рублей. Так что сумма, которую Меншиков украл и спрятал за границей, равнялась двум годовым бюджетам России!

А воровал не один Меншиков. Ведь были и другие не менее оборотистые "птенцы гнезда Петрова". Здесь стоит привести характеристику "птенцов", данную историком Ключевским, впрочем, боготворившим Петра I и его сподвижников:

"Князь Меншиков, герцог Ижорской земли, отважный мастер брать, красть и подчас лгать, не сумевший очистить себя даже от репутации фальшивого монетчика…

Граф Апраксин, сват Петра, самый cухопутный генерал-адмирал, ничего не смысливший в делах. Затаенный противник петровских преобразований и смертельный ненавистник иностранцев…

Учитель Петра Никита Зотов, генерал-президент Ближней канцелярии и штатный обер-шут, впоследствии окончательно спившийся…

Граф Остерман, вестфальский попович, великий дипломат с лакейскими ухватками. Он никогда в подвернувшемся случае не находил сразу, что сказать, и потому прослыл непроницаемо-скрытным. А если он был вынужден высказаться, либо заболевал послушной немотой, либо начинал говорить так загадочно, что переставал понимать сам себя. Робкая и предательская каверзная душа…

Неистовый Ягужинский, всегда буйный и зачастую навеселе, годившийся в трагики странствующей драматической труппы и угодивший в первые генерал-прокуроры Сената.

Вот наиболее влиятельные люди, в руках которых очутились судьбы России в минуту смерти Петра I. Они и начали дурачиться над Россией тотчас по смерти преобразователя".

"Российская летопись". "Счастья баловень безродный" и российский госбюджет Your browser does not support HTML5 audio

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