Мастера". Сергей Голомазов: в театре я искал свободу

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О новых постановках театра на Малой Бронной, о выдающемся режиссере и своем педагоге А.А. Гончарове, о неожиданном прочтении классики, а также о том, как формируется репертуар театра, в эфире радио Sputnik рассказывает театральный режиссер Сергей Голомазов.