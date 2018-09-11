"Визави с миром". Дмитрий Сорокин о ВЭФ, санкциях и курсе рубля

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О проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме, ближайших перспективах российской экономики, об антироссийских санкциях и их влиянии на курс рубля и доллара в эфире радио Sputnik рассказывает член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин.