"Мастера". Вадим Космачев: я покинул страну, но остался в русской культуре

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О своей выставке "Дыхание скульптуры", которая проходит в эти дни в Третьяковской галерее, о том, как возникла идея создания "дышащих форм", и почему русский авангард до сих пор так популярен во всем мире, в эфире радио Sputnik рассказывает скульптор Вадим Космачев.