"Теория заблуждений". Мифы вокруг убийства семьи Николая II

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Расстрел Николая II, членов его семьи и приближенных окутан тайной даже спустя сто лет: Следственный комитет продолжает расследование, историки спорят о фактах. Автор и ведущий программы Армен Гаспарян рассказывает о мифах вокруг убийства царской семьи.