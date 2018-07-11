Как появились "Самоцветы"? Какие звезды вышли из этого ансамбля? Почему у песен ВИА "Самоцветы" – долгая жизнь? Об этом – в очередном выпуске программы "Мастера", посвященном юбилею создателя и художественного руководителя ансамбля Юрия Маликова.

"Мастера". Юрий Маликов: песня – судьба моя Your browser does not support HTML5 audio

программы "Мастера": Народный артист России, создатель и руководитель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. А еще вы можете найти нас в Одноклассниках. Присоединяйтесь!