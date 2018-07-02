"Мастера". Андрей Дементьев: для меня очень важен мой читатель

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Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен памяти поэта Андрея Дементьева, скончавшегося на 90-м году жизни. Его поэтические сборники расходились самыми большими тиражами, к его стихам обращались композиторы. В программе "Мастера" – фрагменты интервью с поэтом.