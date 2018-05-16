Очередной выпуск программы "Мастера" посвящен юбилею известной актрисы Анны Каменковой. О своей первой роли в кино, о невероятной удаче в жизни – работе с Анатолием Эфросом, о своих удивительных партнерах в театре и кино рассказывает Анна Каменкова.

"Мастера". Анна Каменкова: у меня счастливая судьба Your browser does not support HTML5 audio

программы: Заслуженная артистка РФ, известная актриса театра, кино и дубляжа Анна Каменкова.

Ведущая: заслуженный деятель искусств России, обозреватель радио Sputnik Диана Берлин.

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